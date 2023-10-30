



ОП: Россия официально запустила антиеврейские погромы

События в Махачкале со стихийными антиизраильскими акциями стали следствием одобрения в России военной агрессии против других стран и национальностей, а также восхваления военных преступлений против гражданского населения. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



По его словам, к погромам в столице российского региона Дагестана привели предпосылки, которые "были сформированы десятилетиями неправильной, "псевдоассимилятивной" политики, толерирования беззаконного поведения агрессивных режимов, нарушающих глобальные правила, и явное заигрывание с российскими планами "изменения мирового порядка".



Так, резюмирует советник главы ОП, все это дало "ужасные плоды", которые пожинаются в настоящее время:

"укоренение ненависти к разным этническим группам с последующими попытками их уничтожения;

остаточное разрушение мировых институтов;

медийное бравирование откровенными зверствами против гражданского населения и масштабирование войны с геноцидным компонентом".

Подоляк добавил, что РФ теперь "для большей наглядности запустила официальные антиеврейские погромы"."Потому что до сих пор считает демократический мир... слабым, терпеливым, неспособным противостоять агрессии", - объясняет он.Советник руководителя ОП призывает мировое сообщество "наконец-то принимать правильные решения"."Нельзя оканчивать компромиссами то, что разрушает систему мировых отношений. Нельзя поощрять демонстративного убийцу. Нельзя оставлять России в нынешнем виде", - заявил Подоляк.Он также подчеркивает, что нельзя "повторять 2008 и 2014 годы", когда РФ вторглась в Грузию и Украину соответственно, оккупировав части территорий стран. "Иначе хаоса будет еще больше", - предупреждает Подоляк.