



ООН предупреждает о катастрофическом голоде в Судане

Почти пять миллионов человек в Судане могут пострадать от катастрофического голода в некоторых частях разрушенной войной страны в ближайшие месяцы, предупредил Совет Безопасности ООН глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс в записке, с которой ознакомилось агентство Рейтер.



По словам Гриффитса, к острому голоду приводят серьезные последствия конфликта для сельскохозяйственного производства, ущерб основной инфраструктуре и средствам к существованию, нарушение торговых потоков, резкий рост цен, препятствия для гуманитарного доступа и крупномасштабное перемещение населения.



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"Без срочной гуманитарной помощи и доступа к основным товарам... почти 5 миллионов человек могут оказаться в катастрофической ситуации отсутствия продовольственной безопасности в некоторых частях страны в ближайшие месяцы", - написал Гриффитс.



По его словам, вполне вероятно, что некоторые люди в Западном и Центральном Дарфуре будут голодать. По словам Гриффитса, трансграничная доставка помощи из Чада в Дарфур является "критически важным спасательным кругом".

