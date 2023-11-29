



ООН потребовала от Израиля отказаться от Голанских высот

ООН потребовала от Израиля отказаться от Голанских высот и "вернуться к границам 1967 года".



Такую резолюцию в ходе голосования поддержала 91 страна, в том числе Китай и Россия.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Воздержались 62 страны, в том числе Украина, еще восемь государств выступили против, в том числе США и Великобритания.



В тексте резолюции Израиль призывают отказаться от Восточного Иерусалима, Иудеи и Самарии, а также от Голанских высот.



