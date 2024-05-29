



ООН было мало минуты молчания для “мясника Тегерана”

ООН запланировала церемонию в память о погибшем президенте Ирана Эбрагиме Раисе. Правозащитники многих стран уже раскритиковали это недальновидное решение.



Активисты вспоминают роль Раиси в массовых казнях политических заключенных в 1988 году, когда он был заместителем прокурора Тегерана. Не так давно, будучи живым и находясь на посту президента Ирана, он руководил жестоким подавлением инакомыслия во время протестов в Иране.



Напомним, что ранее ООН почтила память Раиси минутой молчания и приспустила свой флаг. Представитель президента Генассамблеи тогда заявила, что это дипломатическая практика.



