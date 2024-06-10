



Олаф Шольц исключил из состава правительственного совета антисемитку

Президент Берлинского технического университета Джеральдина Раух лишилась своего места в Совете будущего, который консультирует правительство ФРГ по вопросам современных технологий.



Представитель правительства Кристиана Хоффманн сообщила изданию BILD, что обвинения, которые выдвинуты против Раух, являются серьезными и пока что не опровергнуты.



В чем же обвиняют Джеральдину Раух?



Президент технического университета, как выяснилось, ставила лайки под антиизраильскими постами в социальных сетях, в том числе она отметила картинку, на которой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу был изображен с кровью и свастикой.



Некоторые студенты и преподаватели Берлинского технического университета после этого попросили ее покинуть свой пост. 13 из 25 членов Академического сената — одного из главных органов университета — потребовали, чтобы Раух ушла в отставку.



Но и это не все. Правительство земли Берлин также считает, что Раух не должна занимать должность президента учебного заведения.



Сама Раух несколько дней назад заявила, что не уйдет в отставку по собственному желанию, так как также получила “множество звонков с просьбой остаться”. Кроме того, Раух пообещала “работать над своими ошибками”. Однако канцлер Германии принял иное решение и отстранил ее с должности.





