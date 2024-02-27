



Один из руководителей "Мемориала" в России осужден на 2,5 года за критику войны

Правозащитник, критиковавший войну в Украине, был признан во вторник, 27 февраля московским судом виновным в "неоднократной дискредитации" российских военных и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.



70-летний Олег Орлов, сопредседатель правозащитной группы "Мемориал", удостоенной Нобелевской премии мира, отверг выдвинутое против него обвинение как политически мотивированное, заявив в своем заключительном слове: "Я ни о чем не жалею и ни в чем не раскаиваюсь". Он также вновь осудил войну.



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После вынесения приговора на Орлова надели наручники и взяли под стражу, завершив повторный процесс, на котором он был ранее осужден и оштрафован. Подчеркивая низкую терпимость правительства президента Владимира Путина к критике войны, обвинение подало апелляцию, добиваясь более сурового наказания.



Обвинение утверждало, что на написание антивоенной статьи Орлова подвигла враждебность к "традиционным российским духовным, нравственным и патриотическим ценностям" и ненависть к военным, сообщает российское новостное издание "Медиазона".



В своем заявлении "Мемориал" назвал приговор Орлову "попыткой заглушить голос правозащитного движения в России и любую критику государства". Он пообещал продолжать свою работу.

