



“Оцма Йегудит” против территориальных уступок ради сделки с Саудовской Аравией

Источники, близкие к министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, в пятницу, 22 сентября, приветствовали выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу на Генеральной Ассамблее ООН, но также заявили, что партия "Оцма Йегудит" выйдет из коалиции, если соглашение с Саудовской Аравией будет включать территориальные уступки.



“Уступки палестинцам в сделке с Саудовской Аравией приведут к роспуску правительства”, – заявили источники, которых цитирует 12 канал.



"Речь Нетаниягу важна и содержит важные заявления, но если на практике они начнут идти на уступки и нарушать суверенитет – это признак того, что Ганц присоединится к правительству", – добавили источники.



“Если все останется в соответствии с выступлением, мы полностью на его стороне! Мы поддерживаем и поощряем”, – продолжили они. “Нетаниягу возглавляет международную программу развития Государства Израиль – отлично. Но “Оцма Йегудит” не допустит мира в обмен на территории или мира в обмен на ущерб суверенитету Государства Израиль”.

