Новости » Политика
“Оцма Йегудит” против территориальных уступок ради сделки с Саудовской Аравией
23.09.2023 08:52 Наталья Богинская

“Оцма Йегудит” против территориальных уступок ради сделки с Саудовской Аравией

Источники, близкие к министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, в пятницу, 22 сентября, приветствовали выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу на Генеральной Ассамблее ООН, но также заявили, что партия "Оцма Йегудит" выйдет из коалиции, если соглашение с Саудовской Аравией будет включать территориальные уступки.

“Уступки палестинцам в сделке с Саудовской Аравией приведут к роспуску правительства”, – заявили источники, которых цитирует 12 канал.

"Речь Нетаниягу важна и содержит важные заявления, но если на практике они начнут идти на уступки и нарушать суверенитет – это признак того, что Ганц присоединится к правительству", – добавили источники.

“Если все останется в соответствии с выступлением, мы полностью на его стороне! Мы поддерживаем и поощряем”, – продолжили они. “Нетаниягу возглавляет международную программу развития Государства Израиль – отлично. Но “Оцма Йегудит” не допустит мира в обмен на территории или мира в обмен на ущерб суверенитету Государства Израиль”.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы