Новости » Политика
Обстрел Тель-Авива: Блинкену пришлось срочно бежать в бомбоубежище
16.10.2023 20:12 Алина Груднева

Обстрел Тель-Авива: Блинкену пришлось срочно бежать в бомбоубежище

Госсекретарь США Энтони Блинкен, вернувшийся в Израиль после масштабного ближневосточного турне, вынужден скрыться в бомбоубежище.

Уже второй раз за пару часов террористы осуществили массированный обстрел центра Израиля. Сирена ракетной тревоги сработала в 20:00 в Тель-Авиве, Бат-Яме, Холоне и Рамат-Гане.

В этот момент Блинкен проводил встречи с высокопоставленными лицами, рассказывая о том, как пытался во время своих поездок по разным странам расширить круг тех, кто осуждает зверства ХАМАСа. В итоге, главе Госдепа пришлось экстренно бежать в бомбоубежище.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы