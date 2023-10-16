



Обстрел Тель-Авива: Блинкену пришлось срочно бежать в бомбоубежище

Госсекретарь США Энтони Блинкен, вернувшийся в Израиль после масштабного ближневосточного турне, вынужден скрыться в бомбоубежище.



Уже второй раз за пару часов террористы осуществили массированный обстрел центра Израиля. Сирена ракетной тревоги сработала в 20:00 в Тель-Авиве, Бат-Яме, Холоне и Рамат-Гане.



В этот момент Блинкен проводил встречи с высокопоставленными лицами, рассказывая о том, как пытался во время своих поездок по разным странам расширить круг тех, кто осуждает зверства ХАМАСа. В итоге, главе Госдепа пришлось экстренно бежать в бомбоубежище.