



Новый уровень зарплаты члена Кнессета - 47 530 шекелей в месяц

Комиссия Кнессета утвердила сегодня, 17 января, рекомендацию общественной комиссии по определению зарплат и других выплат членам Кнессета.



Комиссия, во главе с профессором Ювалем Альбашаном, решила увеличить зарплату членов Кнессета на 5,1%, это вместо автоматического обновления на 12,5% в соответствии с ростом средней зарплаты в экономике, новая зарплата составит 47,530 шекелей в месяц.



В начале дебатов председатель комиссии Кнессета, член Ликуда Офир Кац, сказал: "Мы, избранные должностные лица, должны прислушиваться к голосу общественности. В период роста цен тележка в супермаркете стала дорогой, инфляция подскочила, и людям очень трудно. Я думаю, что мы должны постоянно учитывать и прислушиваться к населению и к тому, что происходит на местах, поэтому я рекомендую членам комитета проголосовать за рекомендацию общественного комитета".