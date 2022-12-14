



Новая Зеландия запрещает будущим поколениям покупать табак

Молодежи и будущим поколениям новозеландцев навсегда будет запрещено покупать табак в рамках пакета новых антитабачных законов, принятых парламентом во вторник и являющихся одними из самых строгих в мире.



Пакет новых законов включает запрет на продажу табака всем, кто родился 1 января 2009 года или позже. Нарушение закона влечет за собой штраф до 150 000 новозеландских долларов (95 910 долларов США). Запрет будет действовать всю жизнь человека.



Закон также уменьшит количество никотина, разрешенного в курительных табачных изделиях, и сократит количество розничных продавцов табака на 90%.



"Этот закон ускоряет продвижение к бездымному будущему", — заявила помощник министра здравоохранения доктор Айеша Верралл.



"Тысячи людей проживут более долгую и здоровую жизнь, а система здравоохранения получит на 5 миллиардов долларов больше денег за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением".



К концу 2023 года количество розничных продавцов, имеющих лицензию на продажу табака, сократится с 6000 до 600.



Уже имея один из самых низких показателей курения среди взрослых среди 38 стран Организации экономического сотрудничества и развития, Новая Зеландия продолжает ужесточать антитабачные законы в рамках стремления правительства сделать страну свободной от табачного дыма к 2025 году .



Только Бутан, запретивший продажу сигарет в 2010 году, будет иметь более строгие законы против курения.



ACT New Zealand, которая имеет десять из 120 мест в парламенте, осудила закон, заявив, что он убьет мелкие магазины и вынудит людей уйти на черный рынок.