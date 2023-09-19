Нетаниягу встретился с Шольцем: о чем будут говорить
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу начал свою встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Источник в немецком правительстве сообщил онлайн-газете The Times of Israel, что стороны обсудят ряд двусторонних вопросов.
Речь зайдет об оборонной сфере, экономике и Украине. Правовая реформа в Израиле вряд ли будет среди тем разговора.
Также источник заверяет, что недавний скандал по поводу посла Германии, ворвавшегося в на заседание БАГАЦа, никак не повлияет на атмосферу переговоров.