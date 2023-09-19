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Нетаниягу встретился с Шольцем: о чем будут говорить
19.09.2023 19:36 Алина Груднева

Нетаниягу встретился с Шольцем: о чем будут говорить

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу начал свою встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник в немецком правительстве сообщил онлайн-газете The Times of Israel, что стороны обсудят ряд двусторонних вопросов.

Речь зайдет об оборонной сфере, экономике и Украине. Правовая реформа в Израиле вряд ли будет среди тем разговора.

Также источник заверяет, что недавний скандал по поводу посла Германии, ворвавшегося в на заседание БАГАЦа, никак не повлияет на атмосферу переговоров.

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