



Нетаниягу встретился с Шольцем: о чем будут говорить

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу начал свою встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Источник в немецком правительстве сообщил онлайн-газете The Times of Israel, что стороны обсудят ряд двусторонних вопросов.



Речь зайдет об оборонной сфере, экономике и Украине. Правовая реформа в Израиле вряд ли будет среди тем разговора.



Также источник заверяет, что недавний скандал по поводу посла Германии, ворвавшегося в на заседание БАГАЦа, никак не повлияет на атмосферу переговоров.