



Пришел на заседание БАГАЦа. Израиль подал жалобу на посла Германии



Сегодня утром, 18 сентября dpa сообщило, что Министерство иностранных дел Израиля подало официальную жалобу правительству Германии на посла ФРГ Штефана Зайберта.



Это произошло после того, как посол пришел на слушания в БАГАЦе по ходатайствам против сокращения применения основания разумности.



МИД было возмущен появлением посла на слушаниях в Верховном суде - этот шаг был воспринят как попытка вмешательства во все, что связано с правовой реформой и внутренними делами Израиля. Жалоба была передана в МИД Германии через посла Израиля в Германии Рона Прошауэра.



Зайберт опубликовал видеозапись из зала суда, на которой он сказал: "Я думаю, что с израильской демократией происходит нечто важное. Как друзья Израиля, мы с большим интересом наблюдаем за работой Верховного суда".



Зайберт, назначенный на этот пост чуть более года назад, до этого более одиннадцати лет был пресс-секретарем бывшего канцлера Ангелы Меркель и ее правительства.

