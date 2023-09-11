



Нетаниягу рассчитывает договориться о компромиссе до вылета в США



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр юстиции Ярив Левин рассматривает возможность продвижения одностороннего плана по смягчению правовой реформы. Нетаниягу заинтересован в продвижении предложения, аналогичного компромиссному проекту, который был представлен в президентом Герцогом. Премьер-министр намерен достичь взаимопонимания к концу недели, когда он вылетит с дипломатическим визитом в США.



12-й канал израильского ТВ утверждает что то, что было переговорами между Нетаниягуу и оппозицией, превратилось в переговоры между премьер-министром и его коалицией. Дискуссии вновь ведутся вокруг вопроса о составе комиссии по назначению судей, и здесь между Нетаниягу и Левиным возникли разногласия.



Премьер-министр хочет сохранить состав комитета в его нынешнем виде, но изменить большинство, необходимое для избрания судей в различные суды, чтобы Левин и члены коалиции фактически получили право вето при голосовании в комитете. Изменение большинства, необходимого для избрания председателя Верховного суда, также важно для Нетаниягу.



Левин же заинтересован в более широком маневре, включающем изменение состава комиссии по назначению судей. Если ему все же суждено работать с комиссией в ее нынешнем виде, то он заинтересован в продвижении такого шага, который позволит правым сохранить какое-то влияние на его решения и в те периоды, когда они находятся в оппозиции.

