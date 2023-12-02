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Нетаниягу предостерег "Хизбаллу": уничтожит Ливан собственными руками
02.12.2023 21:16 Алина Груднева

Нетаниягу предостерег "Хизбаллу": уничтожит Ливан собственными руками

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ходе первого с момента возобновления боевых действий обращения к нации сделал предостережение "Хизбалле".

Он отметил, что Армия обороны Израиля активно работает на севере страны против любых попыток террористической организации нанести ущерб с территории Ливана.

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"Если "Хизбалла" допустит ошибку, она собственными руками уничтожит Ливан. Мы находимся в разгаре трудной, но справедливой войны. Это война за наш дом. Тяжелая война впереди, и в конце концов мы победим", - добавил он.
 

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