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Нетаниягу: поможем Сирии справиться с последствиями землетрясения
06.02.2023 14:06 Алина Груднева

Нетаниягу: поможем Сирии справиться с последствиями землетрясения

Сирия, которую затронуло мощное землетрясение в Турции, попросила помощи у Израиля.

По данным AFP, в стране из-за разбушевавшейся стихии погибли минимум 560 человек. Между тем, SANA со ссылкой на министерство здравоохранения сообщило, что минимум 339 человек погибли и 1089 получили ранения в контролируемых правительством районах. "Белые каски" сообщают о минимум 221 погибшем и 419 пострадавшем в районах, раздираемых войной.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал во время визита в больницу "Шиба", что кроме Турции, страна может также отправить спасательные и медицинские бригады в Сирию.

"Поскольку поступил запрос на это, я дал указание сделать то же самое", — сообщил он.

 

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