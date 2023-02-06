



Нетаниягу: поможем Сирии справиться с последствиями землетрясения

Сирия, которую затронуло мощное землетрясение в Турции, попросила помощи у Израиля.



По данным AFP, в стране из-за разбушевавшейся стихии погибли минимум 560 человек. Между тем, SANA со ссылкой на министерство здравоохранения сообщило, что минимум 339 человек погибли и 1089 получили ранения в контролируемых правительством районах. "Белые каски" сообщают о минимум 221 погибшем и 419 пострадавшем в районах, раздираемых войной.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал во время визита в больницу "Шиба", что кроме Турции, страна может также отправить спасательные и медицинские бригады в Сирию.



"Поскольку поступил запрос на это, я дал указание сделать то же самое", — сообщил он.



