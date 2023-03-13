



Нетаниягу обвинил “предвзятые” СМИ в разжигании гнева по поводу судебной реформы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвинил “левые” и “предвзятые” СМИ в разжигании гнева против плана по пересмотру судебной системы Израиля и дальнейшему укреплению политической власти.



“Мы являемся свидетелями беспрецедентной атаки предвзятых СМИ на правительство, полностью мобилизованных для поддержки противников реформы”, – заявил премьер в начале заседания в Кнессете.



Нетаниягу обвинил средства массовой информации в том, что они превращают солдат запаса, которые отказываются служить в армии в знак протеста против судебной реформы, в “героев”, а демонстрантов, блокирующих дороги, в “борцов за свободу”. Вторым замечанием премьера, сделанным перед воскресным заседанием кабинета министров, стали слова Нетаниягу о том, что “настоящая демократия – это та, в которой избранное правительство несет ответственность за армию, полицию, закон и порядок”, в отличие от судебной власти.



Несмотря на то, что его коалиция продолжает продвигать реформу, одно из ее центральных положений должно быть вынесено сегодня на первое чтение Кнессета, Нетаньяху призывает к диалогу по противоречивым реформам.



“Правильно говорить, пытаться договориться. Еще не поздно, и я все еще не сдаюсь”, – добавил премьер-министр.