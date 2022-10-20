



Нетаниягу не считает Трампа антисемитом

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу прокомментировал вызвавшее скандал заявление Дональда Трампа, в котором тот обвинил евреев в неблагодарности.

Бывший премьер-министр не считает, что экс-президент США является антисемитом.

"У него есть зять-еврей, а его дочь обращена в иудаизм. Его дети и внуки воспитываются как евреи. Так что я так не думаю, что он антисемит", - сказал Нетаниягу.

По его мнению, комментарии Трампа были вызваны чувством того, что его не ценят за его беспрецедентную поддержку Израиля.

"Я думаю, это отражает его разочарование, которое случается со многими политиками, когда они чувствуют, что не получают всей похвалы, которую они заслуживают за то, что они сделали. Между прочим, я должен вам сказать, я не исключение", - отметил он.

Нетаниягу добавил, что подавляющее большинство американских евреев, в общем и целом, горячо поддерживают Израиль, а некоторые — особенно в радикальном, прогрессивном крыле — нет.