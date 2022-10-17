



Белый Дом обвинил Трампа в антисемитизме

Белый Дом раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа за его нападки на американских евреев.

С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

"Его слова были антисемитскими и оскорбительными не только по отношению к евреям, но и по отношению к нашим израильским союзникам", - сказала она.