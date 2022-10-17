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Белый Дом обвинил Трампа в антисемитизме
17.10.2022 21:42 Алина Груднева

Белый Дом обвинил Трампа в антисемитизме

Белый Дом раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа за его нападки на американских евреев.

 
С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.
 
"Его слова были антисемитскими и оскорбительными не только по отношению к евреям, но и по отношению к нашим израильским союзникам", - сказала она.
 
Напомним, Трамп обвинил американских евреев в неблагодарности. По его словам, у него такой высокий уровень поддержки в Израиле, что он бы мог стать премьер-министром страны. 

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