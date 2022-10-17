



"Слова Трампа о евреях звучат как угроза"

Генеральный директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт следом за Белым Домом раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа за его нападки на американских евреев.

С соответствующим заявлением он выступил в программе "Новый день" на CNN.

"Есть более крупная закономерность. Люди чувствуют, что их атакуют и рубят с обеих сторон. Это невероятно важно. Поэтому, когда президент говорит "пока не поздно", это звучит как угроза в среде, где евреи уже чувствуют угрозу", — сказал Гринблатт.

У него вызвал недоумение тот факт, что Трамп, у которого есть еврейские дети и еврейские внуки, продолжает использовать "вековые антисемитские клише".

Напомним, Трамп обвинил американских евреев в неблагодарности.

"Евреи США должны взять себя в руки и ценить то, что у них есть в Израиле, пока не поздно", - сказал бывший президент США.