



Трамп обвинил евреев США в неблагодарности

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил еврейскую общину США в неблагодарности, несмотря на все, что он сделал для Израиля.



Сообщение об этом он опубликовал в собственной социальной сети Truth Social.



"Ни один президент не сделал для Израиля больше, чем я. Однако к удивлению, наши прекрасные евангелисты ценят это больше, чем евреи – особенно живущие в США. К слову, евреи, живущие в Израиле, совсем другая история. Там у меня самый высокий рейтинг одобрения в мире. Я бы с легкостью мог стать премьер-министром Израиля. Евреи США должны взять себя в руки и ценить то, что у них есть в Израиле, пока не поздно! ", - написал бывший президент США.