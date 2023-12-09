



Нетаниягу: Израиль продолжит свою справедливую войну

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил США за их позицию в ООН.



"Я очень ценю позицию, которую США заняли в Совете Безопасности ООН", - сказал он.



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По словам главы израильского правительства, другие страны должны занять такую же позицию, как США относительно действий Израиля в Газе.



"Израиль продолжит нашу справедливую войну, чтобы уничтожить ХАМАС и достичь остальных военных целей, которые мы поставили", - добавил Нетаниягу.