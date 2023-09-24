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Нетаниягу давит на комиссию по атомной энергии ради соглашения с Саудией
24.09.2023 07:30 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу давит на комиссию по атомной энергии ради соглашения с Саудией


Премьер-министр Биньямин Нетаниягу оказывает давление на членов израильской комиссии по атомной энергии, чтобы они поддержали возможность обогащения урана на территории Саудовской Аравии, сообщает 12-1 канал израильского ТВ.

Позиция Нетаниягу идет вразрез с мнением экспертов-атомщиков Израиля, которые в последние дни составили документ, выступающий против этого шага, который был также доведен до сведения председателя комиссии по атомной энергии. Члены комиссии, в обязанности которых входит оценка степени риска, в таких ситуациях, в настоящее время находятся вместе с премьер-министром в США.

В написанном ими документе эксперты-атомщики описали какой компромисс возможен по саудовской ядерной проблеме. Они дали понять, что нельзя соглашаться на независимое обогащение урана саудовцами на своей территории, и спросили, какие гарантии может получить Израиль в случае, если  Саудия нарушит обещания, если у нее появится атомная бомба. 

Кроме того, упоминается множество технических деталей и перечисляются требования к инспекциям, которые могут быть запрошены у американцев по топливным стержням и установке по выделению плутония, если действительно будет принято решение разрешить саудовцам создать ядерный объект на своей территории.

Тем временем канцелярия премьер-министра выступила с опровержением публикации. "Сообщение о том, что премьер-министр оказывает давление на Комитет по атомной энергии, не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

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