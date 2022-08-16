



Нетаниягу чуть не ушел из политики в 2006 году

Вслед за новостями о том, что автобиография Биньямина Нетаниягу выйдет в ноябре, израильская пресса начала публиковать краткие выдержки из книги.



Из отрывка, который опубликовал портал "Аруц Шева", следует, что Нетаниягу чуть не ушел из политики в 2006 году, но его отговорила его жена, Сара.



"Поражение, которое мы понесли на выборах 2006 года, было сокрушительным, худшим в моей карьере. "Ликуд" сократился до 12 мандатов. В конце концов голоса солдат дали мне этот утешительный приз, скудный, но решающий. "Спасибо надо сказать и за это", - сказал я себе и направился к предвыборному штабу "Ликуда" на территории выставки. Там было почти пусто. Я говорил с гордо поднятой головой, но все - общественность, политическая система и особенно СМИ - посчитали, что моя история окончена", - пишет Нетаниягу.



Нынешний лидер оппозиции продолжил: "Когда я вернулся с выставки, я сказал Саре: "На этот раз это действительно похоже на конец. Может быть, я просто уйду в отставку, и мы, наконец, сможем жить своей жизнью". В этот решающий момент Сара стояла как твердая скала. "Биби, - сказала она, - это наша жизнь".