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"Биби: моя история": названа дата выхода автобиографии Нетаниягу
16.08.2022 19:30 Ольга Белозерова

"Биби: моя история": названа дата выхода автобиографии Нетаниягу

Глава партии "Ликуд" и лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу опубликует свою новую книгу 22 ноября.

Об этом сообщает Times of Israel.

Автобиография под названием "Биби: моя история" - это первая книга Нетаниягу за 20 лет. Книга будет опубликована всего через несколько недель после того, как Израиль снова пойдет на выборы 1 ноября. 

Как отмечается, в книге Нетаниягу "рассказывает историю его семьи, его путь к лидерству и его непрестанную приверженность защите Израиля и обеспечению его будущего". 

Книга уже доступна для предзаказа на Amazon на иврите и английском языке. 

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