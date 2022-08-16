



"Биби: моя история": названа дата выхода автобиографии Нетаниягу

Глава партии "Ликуд" и лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу опубликует свою новую книгу 22 ноября.



Об этом сообщает Times of Israel.



Автобиография под названием "Биби: моя история" - это первая книга Нетаниягу за 20 лет. Книга будет опубликована всего через несколько недель после того, как Израиль снова пойдет на выборы 1 ноября.



Как отмечается, в книге Нетаниягу "рассказывает историю его семьи, его путь к лидерству и его непрестанную приверженность защите Израиля и обеспечению его будущего".



Книга уже доступна для предзаказа на Amazon на иврите и английском языке.