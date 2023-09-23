



Нет прощения диктатуре: Протестующие собираются на митинги 38-ю неделю подряд

Десятки тысяч человек собираются на митинги по всей стране против реформы судебной системы правительства на 38-й неделе, после протестов, которые сопровождали премьер-министра Биньямина Нетаниягу во время его визита в Соединенные Штаты.



Поскольку Йом Кипур начнется в воскресенье вечером, израильские протесты будут повторять тему самого святого дня в иудаизме и пройдут под лозунгом: “Нет прощения попыткам превратить Израиль в диктатуру”.



В своем заявлении лидеры протеста осудили, “угрозы в адрес судей БАГАЦа и намерение не подчиниться их решениям”.



“Подстрекательство со стороны Нетаниягу и его партнеров по коалиции против американского еврейства, против судей БАГАЦа и протестующих разрушает нас снаружи и внутри”, – говорится в заявлении.



Организаторы заявили, что субботние демонстрации пройдут примерно в 150 местах по всей стране: марш от площади Дизенгоф в Тель-Авиве начнется в 19:00, а центральный митинг – в 20:00.



В преддверии 50-летия войны Судного дня среди спикеров главного мероприятия на улице Каплан в Тель-Авиве будут представители семей погибших.