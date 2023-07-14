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Несмотря на ордер МУС: Путин посетит саммит БРИКС
14.07.2023 13:01 Ирина Демьянова

Несмотря на ордер МУС: Путин посетит саммит БРИКС

Российский президент Владимир Путин приедет на саммит БРИКС в Южную Африку.

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает Eyewitness News.

Рамафоса на заседании Делового совета БРИКС в Сендтоне в четверг вечером заявил, что саммит пройдет в очном формате.

"Ходили слухи, что это тоже может стать онлайн-саммитом - нет. Он пройдет лицом к лицу, глаза в глаза", - сказал президент ЮАР.

В тот же день глава Делового совета БРИКС Ставрус Нихалоу заверил, что все лидеры примут участие лично. Речь идет о главах Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

"Ожидайте нескольких глав государств. Но важно, что пять глав государств БРИКС посетят форум", - подчеркнул Нихалоу.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на его арест Владимира Путина за депортацию украинских детей.

Согласно законодательству Южно-Африканская Республика должна арестовать Путина в случае приезда. Но в ЮАР обвинили суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявили, что будет искать выход и менять законодательство.

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