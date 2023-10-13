



НАТО: война в Израиле не повлияет на масштабы помощи Украине



Война в Израиле не повлияет на масштабы оказываемой Украине помощи.



В этом заверил генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете DW, комментируя итоги встречи в формате "Рамштайн", в которой принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.



"Страны-члены НАТО решительно заявили, что мы обеспокоены и, безусловно, поражены жестокостью террористической атаки на Израиль в минувшие выходные. Но это не подорвет нашей способности, готовности и решимости продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул он.



По словам Столтенберга, ранее союзники по НАТО сделали ряд важных заявлений относительно расширения военной поддержки Украины. Например, было объявлено о поставках боеприпасов и систем ПВО, к которым относятся и современные установки Patriot.



