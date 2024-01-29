



НАТО готовится к "военному Шенгену" – осталось очень мало времени, – СМИ

К саммиту в июле НАТО может объявить о создании "военного Шенгена", что означает свободное движение. Лидеры стран Альянса убеждены, что имеют очень мало времени и надеются согласовать введение системы "военного Шенгена", которая позволит личному составу, военной технике, оборудованию, боеприпасам вооруженных сил стран НАТО через государственные границы в Европе.



Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.



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Так, глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал Александер Сольфранк, подтвердил в интервью изданию, что создание "военного Шенгена" поможет снизить бюрократические препятствия, что, в свою очередь, улучшит оперативную мобильность альянса.



Издание напоминает, что Евросоюз и НАТО начали создавать систему военного Шенгена осенью 2017 года.



"Формирование этой системы стало главной задачей программы Постоянного структурированного военного партнерства ЕС (PESCO), созданной в том же году, одним из ключевых элементов которой были проекты по расширению и укреплению европейской транспортной инфраструктуры, включая автомобильные и железнодорожные дороги, мосты, туннели, порты и аэропорты, чтобы как можно больше магистралей могли быть использованы для доставки тяжелой и крупногабаритной техники.



Параллельно европейские страны начали обсуждать гармонизацию своих различных норм перевозки военных и других опасных грузов, особенно взрывоопасных предметов. Все это должно привести к созданию "военного Шенгена", системы, которая в идеале позволила конвоям пересекать всю Европу по единственному разрешению, останавливаясь только для заправки и отдыха", – сообщило издание.



Национальные законодательства стран-членов ЕС предусматривают различные процедуры и сроки получения соответствующих разрешений, прохождение паспортного и таможенного контроля военнослужащими из третьих стран, а также особые таможенные процедуры для военных грузов, включая вооружение и технику, напоминает Корреспондент.net. В некоторых государствах этот процесс должен пройти через одобрение национальными парламентами; в других – процедура более простая, но также требует несколько дней для согласования компетентными органами.



