



Напряженность между Азербайджаном и Ираном пошла на спад

В понедельник, 15 июля, в Тегеране возобновило работу посольство Азербайджана, что свидетельствует о снижении напряженности между странами после активных переговоров, которые длились год.



По данным Associated Press, дипломатическое учреждение уже работает, хотя официально об этом объявляться не будет до тех пор, пока министерство иностранных дел Ирана не даст подтверждение.



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По данным news.az, в МИД Азербайджана заявили, что посольство открывается по новому адресу.



Стоит отметить, что отношения между двумя странами окончательно испортились после того, как в январе 2023 года вооруженный мужчина ворвался в посольство Азербайджана в Иране и убил начальника службы безопасности, а также ранил двух охранников. Позже на дипломатическом уровне представители Баку и Тегерана пытались исправить ситуацию.

