



Наблюдатель ООН: Иран обогатил уран до уровня, близкого к оружейному

Иран еще больше увеличил запасы урана, обогащенного до уровня, близкого к оружейному, говорится в конфиденциальном докладе, опубликованном Наблюдательным советом ООН по ядерной программе.



В докладе, с которым ознакомилось агентство Ассошиэйтед Пресс, говорится, что у Ирана сейчас 142,1 килограмма урана, обогащенного до 60%, что на 20,6 килограмма больше, чем в последнем докладе наблюдательного органа ООН в феврале. Уран, обогащенный до 60%, является лишь коротким техническим шагом на пути к оружейному уровню в 90%.



Согласно докладу, общий запас обогащенного урана в Иране на данный момент составляет 6201,3 килограмма, что на 675,8 килограмма больше, чем в предыдущем докладе МАГАТЭ (генерального директора Международного агентства по атомной энергии).



По определению МАГАТЭ, около 42 килограммов урана, обогащенного до 60%, - это количество, при котором теоретически возможно создание одного атомного оружия - если материал обогащен до 90%.

