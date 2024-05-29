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На закупку боеприпасов для Украины деньги выделили только 4 страны из 18
29.05.2024 20:18 Раиса Вовк

На закупку боеприпасов для Украины деньги выделили только 4 страны из 18

На обеспечение Украины крупнокалиберными артиллерийскими снарядами в рамках чешской инициативы финансирование предоставили только четыре страны из 18, которые к этой инициативе присоединились. Об этом заявила журналистам в Брюсселе министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает Euractiv.

По ее словам, пока только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия перечислили деньги на покупку боеприпасов.

Чернохова подчеркнула, что Чехия, которая позиционирует себя как посредник в закупке боеприпасов, не может делать закупки в долг из-за связанных с этим логистических и финансовых проблем.

Министр призвала "отправить деньги" присоединившиеся к инициативе страны.

Отметим, что во время визита в Прагу 28 мая премьер-министром Дании Метте Фредериксен сообщила, что собранных на данный момент денег достаточно, чтобы до конца года закупить 500 тыс. боеприпасов для Украины и "это может изменить ситуацию на поле боя".

28 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который также ездил в Прагу, писал в соцсетях, что на чешскую инициативу по обеспечению Украины артиллерийскими снарядами собрано более €1,6 млрд. 

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