



На удар РФ по Покровску отреагировал Китай

На атаку армии РФ по Покровскому району Донецкой области 8 января 2024 года отреагировал Китай. Напомним, тогда погибли 11 мирных жителей.



Так, Китай призвал Россию и Украину избегать ударов по гражданским объектам и защищать гражданских жителей.



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"Позиция Китая относительно "украинского кризиса" остается последовательной и четкой. Мы призываем соответствующие стороны быть максимально сдержанными, избегать нападения на гражданские объекты и защищать безопасность гражданских жителей", – заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос, разделяет ли КНР позицию ООН с осуждением убийства гражданских украинцев армией РФ.



Пресс-секретарь МИД КНР подчеркнула, что Пекин продолжает настаивать на переговорах между Киевом и Москвой и поиске политического урегулирования "кризиса", сообщает Укринформ.



"Мы убеждены, что единственным жизнеспособным способом разрешения кризиса является диалог и переговоры, и надеемся, что все стороны смогут работать над политическим урегулированием кризиса, над прекращением огня и общими усилиями облегчат ситуацию", – резюмировала Мао Нин.



Как сообщал Mignews.ua, 6 января россияне ударили ракетами С-300 по Покровскому району. Тогда 11 человек погибли, из них – пятеро детей. Еще восемь человек были ранены.



