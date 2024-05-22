



На похороны Раиси в Тегеран прибыли даже раввины

Десятки тысяч иранцев собираются в центре Тегерана, чтобы отдать дань уважения президенту Раиси, который погиб в результате крушения вертолета в воскресенье вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдуллахианом.



Об этом сообщили СМИ страны, добавив, что люди собираются вокруг Тегеранского университета, где, как ожидается, Верховный лидер Али Хаменеи возглавит молитвы на похоронной церемонии.



По сообщению иранского информационного агентства Mehr, на церемонию также прибыли еврейские раввины.

