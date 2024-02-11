



“Мы прицелились в подъезд, и если не в этот, то в соседний точно прилетает”

В кадре капитан 1 ранга Игорь Крохмаль. Капитан умер в декабре прошлого года. Официальная версия - болезнь.



Эта запись взята из архива. Поэтому предполагать, что “русские бьют неточным оружием, промахнулись или случайно” - вообще не вариант. Вы только послушайте, что он говорит.