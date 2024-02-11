“Мы прицелились в подъезд, и если не в этот, то в соседний точно прилетает”
В кадре капитан 1 ранга Игорь Крохмаль. Капитан умер в декабре прошлого года. Официальная версия - болезнь.
Эта запись взята из архива. Поэтому предполагать, что “русские бьют неточным оружием, промахнулись или случайно” - вообще не вариант. Вы только послушайте, что он говорит.
– Мы прицелились в подъезд, то если не в этот подъезд то в соседний точно прилетает.— восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) February 10, 2024
Блять эти хуемрази даже не стесняются.
Ни один выродок не должен уйти от наказания.
Для Гааги pic.twitter.com/UQZHha2UlA