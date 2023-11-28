Новости » Политика
Моравецкого вновь привели к присяге
28.11.2023 05:30 Алина Груднева

Моравецкого вновь привели к присяге

В понедельник, 27 ноября, президент Польши Аджей Дуда вновь привел к присяге переизбранного премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Церемония состоялась в Колонном зале Президентского дворца в Варшаве.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

У Моравецкого есть 14 дней на то, чтобы получить вотум доверия, то есть представить свою программу развития и убедить правительство проголосовать за его состав.

После выборов в правительстве некоторые чиновники сохранили свои кресла. По словам президента, он остался довольным тем, что большую часть должностей будут занимать женщины.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы