



Моравецкого вновь привели к присяге

В понедельник, 27 ноября, президент Польши Аджей Дуда вновь привел к присяге переизбранного премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.



Церемония состоялась в Колонном зале Президентского дворца в Варшаве.



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У Моравецкого есть 14 дней на то, чтобы получить вотум доверия, то есть представить свою программу развития и убедить правительство проголосовать за его состав.



После выборов в правительстве некоторые чиновники сохранили свои кресла. По словам президента, он остался довольным тем, что большую часть должностей будут занимать женщины.