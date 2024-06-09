



Могут ли жители островов Ла-Манша голосовать на выборах в Великобритании?

Ожидается, что 4 июля около 50 миллионов человек придут на избирательные участки в связи с проведением всеобщих выборов в Великобритании.



Проживание на Нормандских островах не дает им права голоса, поскольку острова не посылают членов парламента в Вестминстер.



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Но жители, ранее проживавшие в Великобритании, которые составляют около трети населения островов, все же могут отдать свой голос.



Изменения в избирательном законодательстве означают, что даже те, кто не проживал в Великобритании более 15 лет (прежнее ограничение) могут отдать свой голос.

