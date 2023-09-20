



Министра иностранных дел Китая уволили из-за внебрачной связи в США

Китай отстранил Цинь Гана от поста министра иностранных дел из-за внебрачной связи в США.



Внутреннее расследование Коммунистической партии установило, что у Циня была внебрачная связь во время его пребывания на посту главного посланника Пекина в Вашингтоне.



Цинь, когда-то считавшийся доверенным помощником Си Цзиньпина, был лишен своего титула в июле после того, как месяцем ранее он исчез из поля зрения общественности.



Расследование показало, что внебрачная связь Цинь даже привела к рождению ребенка в США, как сообщает Wall Street Journal.