Министр обороны Британии из Киева обратился к миру: Я приехал бить тревогу

В Украине с визитом находится министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Он записал обращение из центра Киева, в котором заявил, что демократический мир должен убедиться в том, что Украина выиграет войну.



"Я в Киеве, чтобы бить тревогу демократическому миру – мы должны убедиться, что Украина выиграет эту войну", – написал он в соцсети Х (Twitter).



По словам Шаппс, Британия сделала больше, чем когда-либо, предоставляя крупнейший на сегодняшний день пакет военной поддержки.



"Теперь каждая нация должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией", – добавил министр обороны.



I’m in Kyiv to raise the alarm to the democratic world - we must make sure Ukraine wins this war.



The UK has stepped up to do more than ever, with our largest military support package to date. Every nation must now do the same and ensure freedom triumphs over tyranny. pic.twitter.com/DYbOcCUkho