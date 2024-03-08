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Министр обороны Британии из Киева обратился к миру: Я приехал бить тревогу
08.03.2024 13:22 Mignews

Министр обороны Британии из Киева обратился к миру: Я приехал бить тревогу

В Украине с визитом находится министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Он записал обращение из центра Киева, в котором заявил, что демократический мир должен убедиться в том, что Украина выиграет войну.

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу демократическому миру – мы должны убедиться, что Украина выиграет эту войну", – написал он в соцсети Х (Twitter).

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По словам Шаппс, Британия сделала больше, чем когда-либо, предоставляя крупнейший на сегодняшний день пакет военной поддержки.

"Теперь каждая нация должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией", – добавил министр обороны.
 


Напомним, прибыл в Украину министр обороны Великобритании в четверг, 7 марта. В тот же день он встретился с президентом Владимиром Зеленским, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым.

Кроме того, Шаппс объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Британия выделила дополнительные 125 миллионов фунтов стерлингов (160 млн долларов), которые пойдут на закупку более 10 тысяч дронов.

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