



МИД ЮАР: Южноафриканцы, служащие в ЦАХАЛе, будут арестованы

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор объявила на этой неделе во время диалога Африканского национального конгресса о солидарности ЮАР с Палестиной, что граждане ЮАР, которые служат в ЦАХАЛе, будут арестованы, как только вернутся в страну.



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"Я уже выступила с заявлением, предупреждая тех южноафриканцев, которые воюют вместе с израильскими силами обороны или в их рядах; мы готовы - когда вы вернетесь домой, мы вас арестуем", - заявила она собравшимся, которые встретили ее заявление аплодисментами.

