



Министр иностранных дел ЮАР требует усилить свою безопасность

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что получает сообщения с угрозами после того, как ее страна подала иск о геноциде против Израиля в Международный суд.



Выступая перед журналистами в Кейптауне, Пандор сказала, что разговаривала по этому поводу с министром полиции Бхеки Селе.



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"Я поговорила с министром Селе, потому что я получаю различные сообщения, и мне показалось, что нам лучше обеспечить дополнительную безопасность", - сказала она, добавив, что она больше беспокоится за свою семью, потому что в некоторых сообщениях в социальных сетях упоминаются ее дети.



По словам Пандор, "израильская разведка использует угрозы для запугивания тех, кто выступает против угнетения".



"Народы мира и Палестины не отступили, когда государство апартеида в Южной Африке было в самом худшем состоянии. Они стояли вместе с нами в освободительном движении. Так и мы не можем отступить сейчас", - сказала она.



"Мы должны быть с палестинцами, и одна из вещей, которую мы не должны допустить, - это отсутствие мужества", - добавила она.



Пандор уже не в первый раз говорит об угрозах в адрес нее и ее семьи.



В прошлом месяце она рассказала на пресс-конференции в своем офисе в Претории, что получает угрозы и оскорбления.



По ее словам, некоторые называли ее членом террористической группировки ИГИЛ и приверженцем ХАМАСа.

