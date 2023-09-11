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Министр иностранных дел Израиля назначил раввина Ди специальным посланником
11.09.2023 10:16 Наталья Богинская

Министр иностранных дел Израиля назначил раввина Ди специальным посланником

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в воскресенье, 10 сентября, объявил о назначении раввина Лео Ди на пост специального посланника по социальным инициативам.

Жена Лео Люси Ди и дочери Майя и Рина были убиты палестинским террористом на шоссе №57 в долине реки Иордан 7 апреля.

“Я благодарю раввина Ди за согласие стать волонтером на благо Государства Израиль”, – написал Коэн в Twitter.

“Я уверен, что с помощью своего большого сердца и умения достучаться до каждого он сможет помочь МИД в  контактах с еврейскими общинами мира, а также с влиятельными фигурами в зарубежных правительствах и СМИ”, – добавил он.

 

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