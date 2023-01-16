



Михали отреагировала на просьбу Ганца по судебной реформе

Председатель "Авода" Мерав Михаэли заверила, что ее партия не намерена вести переговоры с правительством Биньямина Нетаниягу для смягчения его плана судебной реформы.



Таким образом она ответила на призыв Бени Ганца включить представителей оппозиции в работой над реформой.



"Нельзя вести переговоры ни с одним из тех, кто хочет сокрушить судебную систему, которая его судит. Любое обсуждение с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром юстиции Яривом Левиным деталей плана является капитуляцией перед их давлением. Обсуждение специфики пунктов — это, по сути, согласие с тем, чего они хотят, и вопрос заключается лишь в том, какая цена запрашивается", — сказала она.



По словам Михаэли, участвовать в таких переговорах "Авода" не будет, зато выйдет на протесты.