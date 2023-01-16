



Ганц: Нетаниягу принижает взгляды протестующих

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц вновь призвал правительство включить таких лидеров оппозиции, как он сам, в реализацию плана судебной реформы.



"Я вновь призываю к созданию рабочих групп, которые представят перед Кнессетом надлежащую и широкую реформу, включая дополнительные слои поверх существующих. Однако наша протянутая рука не будет поощрением государственного переворота в обмен на косметические исправления. Если не будет глубоких изменений, выражающих широкое согласие и сохранение Израиля как демократии с разделением ветвей власти, то не будет вообще никаких соглашений", - сказал он.



Выступая на фоне субботних протестов с критикой в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Ганц сказал, что победа на ноябрьских выборах не дала ему "карт-бланш" для подрыва демократии.



"Обеспокоенные граждане заслуживают уважения со стороны премьер-министра, который — даже если большинство из них его не избирало — является их премьер-министром. Вместо этого их делегитимизируют и принижают", — сказал он.