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Метте Фредериксен призвала прекратить недооценивать планы России
27.02.2024 14:53 MIGnews.com

Метте Фредериксен призвала прекратить недооценивать планы России

“Европа должна избежать ошибок 1930-х годов и активизировать и расширить свою оборонную промышленность для сдерживания России”, - сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Я вижу более агрессивную Россию во всех аспектах, не только в Украине. И я думаю, что мы должны спросить себя: является ли Украина конечным пунктом назначения для России? Или это только часть того, чего они хотят достичь, снова строя Великую Россию?" - сказала она.

 

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