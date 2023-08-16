



Медведев "придумал", от чего придется отказаться Украине для вступления в НАТО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев озвучил "новую идею" о том, на какие жертвы якобы придется пойти Украине ради вступления в ряды НАТО.



Соответствующий пост он, традиционно, обнародовал в своем аккаунте в соцсети.



Сообщение Медведева стало реакцией на предположение руководителя канцелярии генсека НАТО Стиана Енсена относительно возможности того, что Украине придется пойти на территориальные уступки в обмен на членство в Североатлантическом Альянсе.



"А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все их территории – в высшей степени спорные. Для захода в блок им необходимо будет даже от самого Киева, столицы Древней Руси, отказаться. Столицу им придется перенести во Львов", - придумал он.