



Медведев повторил за Трампом, обозвав Байдена

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации решил повторить заявление Дональда Трампа, обозвав президента США Джо Байдена "идиотом".



Таким образом он прокомментировал недавнее интервью американского лидера, в ходе которого тот допустил оговорку, сказав, что американцам не стоило идти в Украину.



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"Редкий идиот", - обозвал его Медведев.



Ранее аналогичным образом Байдена назвал Дональд Трамп, обвинив президента США в том, что из-за него Владимир Путин прибегает к ядерному шантажу.