Трамп: Байден - идиот
Дональд Трамп обозвал действующего президента США "идиотом".
Соответствующее заявление он сделал, выступая на предвыборном митинге перед своими сторонниками в Джорджии.
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По словам Трампа, Соединенные Штаты были бы в безопасности, если бы у власти был "действительно способный президент".
"Теперь Путин говорит о ядерном оружии. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться", - сказал он.