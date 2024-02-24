



Медведев обвинил премьера Италии в "проблемах с головой"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил премьер-министру Италии Джорджи Мелони на ее слова, что резня в Израиле 7 октября стала следствием российского вторжения в Украину.



Он обвинил ее "в проблемах с головой".



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"Число полудурков во власти в странах Запада растет день ото дня. Это какие-то особенные проблемы с головой. Ну или, может, проявились скрытые гены фашистского прошлого", - сказал он.



Ранее Мелони сказала, что "если бы РФ не вторглась в Украину, то ХАМАС со всей вероятностью не обрушился с такой атакой на Израиль. Она предупредила, что пока продолжается война в Украине, подобные атаки являются неизбежными.