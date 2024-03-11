



Медведев изобрел "оригинальное оскорбление" ради Макрона

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев придумал "оригинальное оскорбление" ради президента Франции Эммануэля Макрона.



Он, в частности, прокомментировал информацию о том, что французский лидер откладывает свою поездку в Киев.



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В связи с этим, Медведев обозвал Макрона "зоологическим трусом".



"Макрон готовится отправиться в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае рекомендую его офису взять с собой несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть", - разразился Медведев.