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Медведев изобрел "оригинальное оскорбление" ради Макрона
11.03.2024 20:37 Алина Груднева

Медведев изобрел "оригинальное оскорбление" ради Макрона

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев придумал "оригинальное оскорбление" ради президента Франции Эммануэля Макрона.

Он, в частности, прокомментировал информацию о том, что французский лидер откладывает свою поездку в Киев.

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В связи с этим, Медведев обозвал Макрона "зоологическим трусом".

"Макрон готовится отправиться в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае рекомендую его офису взять с собой несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть", - разразился Медведев.

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