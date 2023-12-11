



Маск передумал: Газа не получит доступ к интернету через Starlink

Американский миллиардер Илон Маск решил не подключать Газу к интернету через Starlink.



Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире, который вел в социальной сети Х.



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Такое решение он принял после того, как в прошлом месяце объявил, что предоставит интернет-услуги гуманитарным организациям, работающим Газе.



Маск подтвердил свои опасения относительно того, что террористическая организация ХАМАС будет пользоваться интерном в террористических целях.