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Маск передумал: Газа не получит доступ к интернету через Starlink
11.12.2023 14:33 Алина Груднева

Маск передумал: Газа не получит доступ к интернету через Starlink

Американский миллиардер Илон Маск решил не подключать Газу к интернету через Starlink.

Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире, который вел в социальной сети Х.

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Такое решение он принял после того, как в прошлом месяце объявил, что предоставит интернет-услуги гуманитарным организациям, работающим Газе.

Маск подтвердил свои опасения относительно того, что террористическая организация ХАМАС будет пользоваться интерном в террористических целях.

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